تحذيرات من مخاطر إقليمية وعالمية جرّاء تفشي التهاب السحايا في النيجر

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حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن تفشي التهاب السحايا الحالية في النيجر له مخاطر عالية على المستوى الوطني، ومتوسطة على المستوى الإقليمي، ومنخفضة على المستوى العالمي.

وأكدت المنظمة حدوث زيادة في عدد الحالات ومعدل نمو متزايد مقارنة بالمواسم السابقة، حيث بلغ إجمالي الإصابات 559 حالة، بينها 111 حالة مؤكدة مختبرياً، و18 حالة وفاة في الفترة من أول نوفمبر الماضي وحتى 27 يناير 2023.

ولفتت إلى أن التهاب السحايا عدوى خطيرة تصيب السحايا، وهي الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي، ومتوسط فترة الحضانة يتراوح ما بين يومين إلى 10 أيام، حيث تتسبب في وفاة 5-10% من المرضى رغم التشخيص المبكر والعلاج.