تحذير: الأقدام المبللة تسبب مشكلات في القلب

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قالت الدكتورة «أناستاسيا فوميتشوفا» الأخصائيَّة الروسيَّة في أمراض القلب والأوعية الدمويَّة: إنَّ الأقدام المبلَّلة والشُّقوق في الجلد هي نقاطُ دخول للعدوى الفطريَّة، والتي يمكن أنْ تكون سببًا في التهاب عضلة القلب مضيفةً: كما يمكن أنْ يؤدِّي تبريد السَّاقين، وتشنُّج الأوعية الدمويَّة إلى تفاقم مسار القصور الشريانيِّ، أو الوريديِّ المزمن في السَّاقين، وإثارة متلازمة الوذمة.

ولتجنُّب مثل هذه المضاعفات في الجسم، يجب الحفاظ على دفء القدمين». واستدركت وفقًا لحديثها مع «Gazeta.Ru»: إنَّ الأقدام المبلَّلة وحدها لا يمكن أنْ تؤدِّي إلى مشكلات في القلب؛ لأنَّ السَّبب الرئيس للمرض هو عدوى فيروسيَّة أو بكتيريَّة، ولكن عند انخفاض حرارة الجسم، قد يؤدِّي إلى إضعاف منظومة المناعة، ما يسمح بدخول مسبِّبات المرض إلى الجسم، ونتيجة لذلك، مثلًا، يمكن أنْ يتطوَّر التهاب الشغاف المعديِّ.

هذه أمراض التهابيَّة في الشغاف (البطانة الداخليَّة للقلب) مع ترسُّب الكائنات الحيَّة الدقيقة على صمَّامات القلب».