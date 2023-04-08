“تحذير صارم للقوات الانفصالية”.. الصين تبدأ مناورات عسكرية في مضيق تايوان

المناطق_متابعات

أطلقت الصين السبت تدريبات عسكريّة تستمرّ ثلاثة أيّام في مضيق تايوان، قال الجيش الصيني إنّها تُشكّل “تحذيرًا صارمًا” موجّهًا إلى “القوّات الانفصاليّة” في الجزيرة.

وذكر المتحدّث باسم الجيش شي يي في بيان أنّ “هذه العمليّات هي بمثابة تحذير صارم ضدّ التواطؤ بين القوى الانفصاليّة الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجيّة، وضدّ أنشطتها الاستفزازيّة”.

وأعلن الجيش الصيني السبت أنّ الهدف من التدريبات العسكريّة التي تستمرّ ثلاثة أيّام هو “الاستعداد القتاليّ” في مضيق تايوان وسط توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانيّة تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي.

وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني إنّ مناورات “السيف الحادّ المتّحد” ستستمرّ من 8 إلى 10 نيسان/أبريل وهدفها “الاستعداد القتالي”.

في بيان لجيش التحرير الشعبي، قال المتحدّث باسم المسرح الشرقي الكولونيل شي يي، إنّ مناورات “السيف الحادّ المتّحد” ستشمل تدريبات دوريّة للشرطة في مضيق تايوان.

ويُجري الجيش الصيني الاثنين تدريبات بالذخيرة الحيّة في مضيق تايوان قرب ساحل مقاطعة فوجيان (شرق) المُواجهة للجزيرة، حسبما أعلنت السلطات البحريّة المحلّية السبت.

وتقع المنطقة المعنيّة حول بينغتان، وهي أقرب نقطة في البرّ الرئيسي الصيني إلى تايوان، وفقًا للإحداثيّات التي أعطتها السلطات البحريّة في فوجيان الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانيّة السبت رصد ثلاث سفن حربيّة و13 طائرة صينيّة حول الجزيرة بعد عودة الرئيسة تساي إنغ وين من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنّ ثلاث سفن و13 طائرة رُصدت حول تايوان بحلول الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلّي (22,00 ت غ) السبت. وأشارت إلى أنّ “أربعًا من الطائرات المرصودة عبرت الخطّ الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهويّة لأغراض الدفاع الجوّي (أديز)”.

وقالت وزارة الدفاع في تايبيه السبت إنّ التدريبات العسكريّة الصينيّة تهدّد “الاستقرار والأمن” في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانيّة في بيان أنّ الصين “استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعةً لإجراء تدريبات عسكريّة تُقوّض السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بشكل خطير”.