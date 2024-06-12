تحذير طبي للمسافرين: الحمّى الصفراء تصيبكم بفايروس معدٍ

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دعت كلية بايلور للطب في هيوستن، المسافرين إلى مناطق استوائية خلال الصيف؛ سواء في أمريكا الجنوبية أو أفريقيا، إلى اتخاذ احتياطات للحماية من الحمّى الصفراء قبل السفر، وتعد الحمى الصفراء مرضاً فايروسياً متوطناً في المناطق الاستوائية ينتقل إلى البشر من خلال لدغات البعوض المصاب.

وبحسب (هيلث داي)، قد لا تظهر أي أعراض على معظم الذين تعرضوا للعض والإصابة. لكن الآخرين قد يصابون بالأعراض في غضون أسبوع من اللدغة.

وتتضمن الأعراض: الحمى، والقشعريرة، والصداع، وآلام الظهر، وآلام العضلات.

وأشار بيان للكلية إلى أن «1 من كل 7 أشخاص يلدغهم البعوض، سيتطور الفايروس المعدي لديه إلى مرض شديد».