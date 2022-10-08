تحذير عاجل لهذه الفئات من خطورة استخدام إبرة التخسيس

قال الدكتور عمر العبيد، استشاري جراحة السمنة والقولون والمستقيم، إن هناك العديد من الفئات التي يحظر عليهم استخدام إبر التخسيس.

الفئات الممنوعة من استخدام إبرة التخسيس

وأضاف عمر العبيد خلال لقائه بقناة “MBC”، أن أبرز الفئات الممنوعة التي من استخدام إبرة التخسيس الأشخاص مرض عائلي أو وراثي، لنوع معين من أمراض الغدة الدرقية مرض “خلايا سي” هو نوع نادر جدا.

وتابع: أن من أبرز الأشخاص من أبر التخسيس الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية من استخدامها تلك الأدوية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لا ينصح باستخدام الأبر فوق سن الأربعين.

الفئات المسموح لها باستخدام إبرة التخسيس

وأوضح أن الفئات المستهدفة من استخدام إبرة التخسيس، الأشخاص لديهم سمنة وليست مفرطة، الأشخاص الذين أجروا علميات جراحية من قبل متعلقة بالسمنة وعاودت الجسم في زيادة مرة أخرى يمكن لهم استخدام الأبرة، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من خطورة العلميات يسمح لهم باستخدام تلك الأبر.

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الدكتور عمر العبيد يبين الأشخاص الذين يحظر عليهم استخدام إبر التخسيس