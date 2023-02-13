تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس ماربورغ

المناطق_متابعات

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تحذيرا عاجلا بشان فيروس ماربورغ، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقالت الصحة العالمية، إن غينيا الاستوائية تسجل أول تفش كبير لفيروس ماربورغ.

جاء ذلك بعد أن أعلنت غينيا الاستوائية وفاة 9 أشخاص في تفش لفيروس ماربوبرغ.

على جانب آخر أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسوس أن الوضع في تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر كارثي، وهناك حملات للمساعدة والإغاثة لسوريا فيما يخص الغذاء والمياه.

وقال إن تأثير كارثة الزلزال كان كبيرًا على الريف والحضر، وإن كان عدد القتلى في الريف أقل ولكن القلق الأكبر في سوريا فيما يتعلق بالأطباء والعاملين الذين يقومون بعمليات الإنقاذ.

وأشار إلى أن الأتراك لديهم خبرة كبيرة واستجابة أسرع، والكارثة ضربت هذه المناطق وربما بعض الناس في سوريا لم تصلهم إغاثة أو مساعدات ولم يتم تحديد عدد القتلى من ضحايا الزلزال والأمر صعب، مطالبًا بفتح المعابر لسهولة إيصال المساعدات للمتضررين بسوريا.