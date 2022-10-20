تحذير عاجل من خطورة التربع.. يسبب مرض خطير بالعظام

قالت الدكتورة حنان الريس، استشاري أمراض الروماتيزم، إن أنماط الحياة الصحية تؤثر سلبا على صحة الأشخاص وخاصة على المفاصل والإصابة بمرض هشاشة العظام.
وأضافت حنان الريس خلال لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن التربع لفترة طويلة يساعد على الإصابة بمرض هشاشة العظام، لافتة إلى أن لها العديد من المخاطر الصحية.
وتابعت: أن من أبزر العوامل التي تسبب الإصابة بمرض هشاشة العظام التدخين بشراهة يسبب مضاعفات سلبية على المفاصل، كما أن المشروبات الغازية تسبب الإصابة بهشاشة العظام باحتمالية كبيرة.
فيديو | استشاري أمراض الروماتيزم د. حنان الريس:
"التربع" في المجالس للعب البلوت أو غيرها إضافة إلى المشروبات الغازية من أسباب هشاشة العظام #الراصد pic.twitter.com/BdcDHZjJUS
— الراصد (@alraasd) October 20, 2022