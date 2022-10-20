تحذير عاجل من خطورة التربع.. يسبب مرض خطير بالعظام

قالت الدكتورة حنان الريس، استشاري أمراض الروماتيزم، إن أنماط الحياة الصحية تؤثر سلبا على صحة الأشخاص وخاصة على المفاصل والإصابة بمرض هشاشة العظام.

وأضافت حنان الريس خلال لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن التربع لفترة طويلة يساعد على الإصابة بمرض هشاشة العظام، لافتة إلى أن لها العديد من المخاطر الصحية.

وتابعت: أن من أبزر العوامل التي تسبب الإصابة بمرض هشاشة العظام التدخين بشراهة يسبب مضاعفات سلبية على المفاصل، كما أن المشروبات الغازية تسبب الإصابة بهشاشة العظام باحتمالية كبيرة.