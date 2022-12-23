تحذير عاجل من سفارة المملكة في كندا لجميع المواطنين

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أطلقت سفارة المملكة في كندا تحذيرًا عاجلًا، لجميع المواطنين المتواجدين بها لأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية بشأن العاصفة الثلجية.

وكتب حساب السفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناء على التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية الكندية بشان العاصفة الثلجية التي من المتوقع أن تضرب بعض المدن الكندية اعتبارا من مساء اليوم الخميس وتستمر الى يوم السبت الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢م”.

وتابعت السفارة عبر حسابها :” تهيب السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في تلك المناطق باخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من السلطات المحلية الكندية والتواصل مع السفارة عند الضرورة على أرقام التواصل”.