تحذير عاجل من مركز الفلك: جسم فضائي يصطدم بالأرض بعد قليل

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أعلن مركز الفلك الدولي، السبت، اكتشاف جسم فضائي صغير من المتوقع أن يصطدم بالأرض في كندا عند الساعة 11:26 بتوقيت مكة.

جاء ذلك بتغريدة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيها: “عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية يسمى “C8FF042″من المتوقع أن يصطدم بالأرض بعد قليل في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش، والمكان المتوقع للاصطدام هو مدينة ’برانتفورد‘ في مقاطعة ’أونتاريو‘ في كندا”.