تحذير عالي الخطورة بخصوص تحديثات أبل

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جدًا بخصوص عدة تحديثات أصدرتها أبل؛ لمعالجة ثغرة في عدد من المنتجات.
تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ جدًا وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن أبل أصدرت تحديثات لمعالجة الثغرة.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، تجاوز آلية حماية، الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة، أعطال في الذاكرة، هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks)، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.
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