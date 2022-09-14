تحذير عالي الخطورة بخصوص تحديثات أبل

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، تجاوز آلية حماية، الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة، أعطال في الذاكرة، هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks)، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.

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