تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية

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دعت شركة جوجل مستخدمي موقع ومنصة “يوتيوب” حول العالم بالتأهب والحذر من بريد إلكتروني ضار يمكنه سرقة البيانات الشخصية بمنتهى السهولة.

حملة تصيد

وأوضحت الشركة عبر حساب “فريق يوتيوب” بموقع “تويتر”، أنه على جميع مستخدمي يوتيوب أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، بعد اكتشاف حملة تصيد جديدة قد تترك تفاصيل شخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، في أيدي المتسللين.

رسائل مزيفة

وفي غالب الأحيان، يدرك مستخدمو الويب جيدًا الرسائل المزيفة، لكن ما يجعل هذا التهديد الجديد مقلقًا للغاية، هو أن البريد الإلكتروني المزيف الذي يتم إرساله عبر العالم يبدو حقيقيًا بشكل لا يصدق، حتى أن عنوان المرسل يشير إلى أنه يأتي مباشرة من “يوتيوب”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن البريطانية”.