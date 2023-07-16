تحذير لـ 80 مليون شخص.. موجة حرّ شديدة تجتاح أمريكا

المناطق_أ ف ب

استيقظ أكثر من 80 مليون أمريكي الأحد على تحذيرات أو توصيات بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات الغربية والجنوبية حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من “موجة حرّ واسعة النطاق وشديدة الوطأة” في قسم كبير من غرب البلاد وجنوبها، مع توقّع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل، ما يزيد المخاطر الصحية على ملايين السكان.

وقالت الهيئة في تقرير صباح الأحد “من المتوقع تسجيل درجات حرارة عالية قياسية على نطاق واسع، فضلاً عن درجات حرارة دنيا يومية تحطّم المستويات القياسية في أجزاء من الجنوب الغربي، على طول ساحل الخليج الغربي، وفي جنوب فلوريدا”.