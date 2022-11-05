تحذير لمَن يتناول الأسبرين والزنجبيل.. “النمر”: نزيف وللأخير فوائد

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حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ مَن يتناول الأسبرين، من أن يتعدّى استهلاكه من الزنجبيل جراماً واحداً يومياً، مشيراً إلى أن زيادة هذا الاستهلاك قد تؤدي مع الأسبرين، إلى زيادة سيولة الدم، وبالتالي النزيف.
وعن فوائد الزنجبيل، قال “النمر”، عبر حسابه على “تويتر”: “قرّبوا الزنجبيل: يُدْفِئ في الشتاء، ويخفّض الدهون الثلاثية، ويخفّض الكوليسترول الضار، ويرفع الكوليسترول الحميد”.
وأشار “النمر”؛ إلى أن تناول الثوم يومياً بأيّ شكلٍ (طازج، حبوب، بودرة) لا يخفّض الكوليسترول الضار في مرضى القلب.