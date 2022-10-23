تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق: سقوط أمطار بداية من الغد حتى نهاية الأسبوع

المناطق ـ متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها لسكان مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وقال المركز إنه ابتداءً من غدٍ الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري، يتوقع -بمشيئة الله- استمرار فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود لشمالية.

وبين المركز أن الأمطار قد تمتد لتشمل أجزاء من منطقتي حائل، والمدينة المنورة.

كما تتهيأ الفرصة خلال نفس الفترة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، وفق المركز.