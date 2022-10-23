تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق: سقوط أمطار بداية من الغد حتى نهاية الأسبوع

المناطق ـ متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها لسكان مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.
وقال المركز إنه ابتداءً من غدٍ الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري، يتوقع -بمشيئة الله- استمرار فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود لشمالية.
وبين المركز أن الأمطار قد تمتد لتشمل أجزاء من منطقتي حائل، والمدينة المنورة.
🛑ابتداءً من غدٍ #الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري،يتوقع -بمشيئة الله- استمرار فرص هطول #أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية.
وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي #حائل #المدينة_المنورة.
1⃣#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/8yoZ0BXsUi
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) October 23, 2022
كما تتهيأ الفرصة خلال نفس الفترة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، وفق المركز.