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تحذير من الدفاع المدني للجميع.. تجنبوا لمس هذه الأشياء عند هطول الأمطار

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 3:32 صباحًا

المناطق_متابعات

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرا مهما للجميع بالتزامن مع الحالة المطرية الحالية، وهطول أمطار في  العديد من المناطق.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالجميع تجنب لمس أعمدة الكهرباء والأسلاك العارية أثناء هطول الأمطار أو المياه حولها.

وقال الدفاع المدني: ” احذر من الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار أو ارتفاع منسوب المياه حولها.”.

يذكر أن العديد من المناطق تشهد حالة مطرية غزيرة، وشهدت أحياء محافظة جدة خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة وجريان سيول جرفت معها عشرات المركبات في مشهد لم يتكرر منذ 2009م.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 3:32 صباحًا
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