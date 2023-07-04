تحذير من الصيف وخطورته.. خبراء: هذا ما يجب أن يعرفه مرضى القلب والسكري عن الحر

ويشير الطبيب، إلى أن داء السكري هو عامل خطر كبير، يجب أخذه بالاعتبار عند ارتفاع درجة حرارة الهواء. أي يجب على المصابين بداء السكري في هذه الحالة تناول أدوية مخفضة لمستوى السكر في الدم، لأنه بعكسه يرتفع مستواه في الطقس الحار، ما قد يؤدي إلى الغيبوبة.