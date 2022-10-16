تحذير من انتشار تطبيق “مزيف” لـ”واتساب” لسرقة بيانات المستخدمين.. وطريقة واحدة لاكتشافه

اكتشف مجموعة من الخبراء في مجال التقنية انتشار تطبيق “مزيف” للتطبيق الأشهر على مستوى العالم ، ألا وهو تطبيق “واتساب”، محذرين في الوقت ذاته من استخدامه لمنع سرقة البيانات الشخصية.

وأوضح الخبراء أنه تم اكتشاف هذا التطبيق المزيف من خلال إعلانات ممولة له على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الخبراء أن التطبيق المزيف الجديد يقوم فيه المخترقون ببراعة نادرة، إذ يعمل التطبيق المزيف بشكل مطابق تماما للآلية التي يعمل بها التطبيق الأصلي، فيطلب الموافقات اللازمة لإنشاء الحساب، بما ذلك الرسالة القصيرة “أس أم أس”.

وأوضحوا أن التطبيق المزيف لـ”واتساب”، يتيح للمستخدمين التحكم في واجهته، وحظر مستخدمين آخرين ودعوة غيرهم لتحميله على أجهزتهم.

خطوة واحدة لا اكتشاف التطبيق المزيف

ويمكن اكتشاف النسخة المزيفة بقليل من التدقيق، إذ إنها تحمل اسم “YoWhatsapp”، وهذا الاسم يختلف عن الاسم الأصلي “Whatsapp”.