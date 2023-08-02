“تحذير” من برنامج سارق لـ”بيانات التطبيقات”

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حذّرت شركة “CYFIRMA” لأمن المعلومات ومقرها سنغافورة من تحميل تطبيق إلكتروني جديد انتشر مؤخراً على أجهزة أندرويد، وذلك لدوره في اختراق بيانات المستخدم من تطبيقات التواصل وسرقتها.

وصنّفت الشركة تطبيق SafeChat الجديد كأحد أخطر برامج التجسس، حيث يقوم بسرقة البيانات من سجلات المكالمات والرسائل النصية ومواقع GPS من عدة تطبيقات أبرزها “ماسنجر” و”واتساب” و”تليجرام”.

وأكدت أن هذا التطبيق المزيف من تصميم مجموعة قرصنة هندية تعرف باسم “Bahamut “، وهي مجموعة لديها تاريخ في حملات التصيد الاحتيالي واختراق المواقع وسرقة البيانات.