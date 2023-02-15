تحذير من تطبيق يتجسس على واتساب بشكل كامل

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حذر الخبير التقني، سالم الحربي من خطورة برنامج تجسس مرتبط بتطبيق التراسل الفوري الواتساب.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذا البرنامج يستطيع الوصول لجميع حالاتك متصل الآن أم لا والرسائل وملفات الصوت والفيديوهات.

نصائح لتفادي تسريب البيانات

ونصح سالم الحربي بالحذر الشديد أثناء التواصل عبر الواتساب لتفادي تسريب المعلومات والبيانات والرسائل الشخصية.

وفي وقت سابق، بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب في اختبار ميزة مشاركة عدد أكبر من ملفات الصور عالية الجودة في وقت واحد في الدردشة.

وأوضحت مصادر، أن الشركة تطرح الإصدار التجريبي من WhatsApp 23.3.0.75 لنظام التشغيل iOS، والذي يتيح لبعض المختبرين مشاركة ما يصل إلى 100 ملف وسائط في وقت واحد، وسمح التطبيق في وقت سابق للمستخدمين بمشاركة ما يصل إلى 30 ملف وسائط في وقت واحد في الدردشة، وفقا لـ” WABetaInfo”.

اختبار الميزة الجديدة

ووفقا للخبراء، يتوفر الآن العدد الأكبر من ميزة مشاركة الملفات لبعض مختبري WhatsApp التجريبيين، ويتوقع النظام الأساسي إصدارها للمستخدمين الآخرين قريبًا، ويضيف المنشور أن بعض المستخدمين قد يكتسبون هذه القدرة بعد التحديث إلى الإصدار 23.3.0.73 أو 23.3.0.74.

ويعمل تطبيق واتساب أيضًا على السماح للمستخدمين بإرسال الصور “بجودتها الأصلية” على إصدار سطح المكتب من التطبيق، وتم الإبلاغ سابقًا عن أن الشركة كانت تعمل على نفس الإمكانية لتطبيقات iOS وAndroid.

ويختبر تطبيق واتساب حاليًا ضغط الصور المرسلة في الدردشات لتوفير المساحة وعرض النطاق الترددي، وتفقد الصور المرسلة عبر التطبيق بالجودة والتفاصيل المطلوبة.