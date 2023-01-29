أبرز الموادصحة

تحذير من خطورة أمراض القلب في وقت مبكر على الذاكرة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير 2023 - 12:00 صباحًا
Female doctor with the stethoscope holding heart

المناطق_متابعات

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر يكونون أكثر عرضة 3 مرات لمشكلات الذاكرة والتدهور المعرفي في منتصف العمر وأواخره.

وتابع الباحثون، في الدراسة، 3146 شخصًا في 4 مدن أمريكية لمدة 30 عامًا، وخضع المشاركون لاختبارات متابعة كل عامين إلى 5 سنوات، وتراوحت أعمارهم بين 18 و30 عامًا في بداية الدراسة.

الدراسة أجريت، في “باسيفيك نيوروساينس إنستيتوت”، واختبر الباحثون عدة جوانب لدى المشاركين، هي: الطلاقة اللفظية، والإدراك العالمي، والذاكرة اللفظية، وسرعة معالجة المعلومات، والوظيفة التنفيذية، وفق موقع “مديكال نيوز توداي”.

وأشارت الدراسة إلى أن أداء الذين أصيبوا بأمراض القلب قبل الـ 50 كان أسوأ في جميع الاختبارات المعرفية باستثناء الطلاقة اللفظية.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير 2023 - 12:00 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى