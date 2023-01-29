تحذير من خطورة أمراض القلب في وقت مبكر على الذاكرة

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر يكونون أكثر عرضة 3 مرات لمشكلات الذاكرة والتدهور المعرفي في منتصف العمر وأواخره.
وتابع الباحثون، في الدراسة، 3146 شخصًا في 4 مدن أمريكية لمدة 30 عامًا، وخضع المشاركون لاختبارات متابعة كل عامين إلى 5 سنوات، وتراوحت أعمارهم بين 18 و30 عامًا في بداية الدراسة.
الدراسة أجريت، في “باسيفيك نيوروساينس إنستيتوت”، واختبر الباحثون عدة جوانب لدى المشاركين، هي: الطلاقة اللفظية، والإدراك العالمي، والذاكرة اللفظية، وسرعة معالجة المعلومات، والوظيفة التنفيذية، وفق موقع “مديكال نيوز توداي”.
وأشارت الدراسة إلى أن أداء الذين أصيبوا بأمراض القلب قبل الـ 50 كان أسوأ في جميع الاختبارات المعرفية باستثناء الطلاقة اللفظية.