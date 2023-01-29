تحذير من خطورة أمراض القلب في وقت مبكر على الذاكرة

وتابع الباحثون، في الدراسة، 3146 شخصًا في 4 مدن أمريكية لمدة 30 عامًا، وخضع المشاركون لاختبارات متابعة كل عامين إلى 5 سنوات، وتراوحت أعمارهم بين 18 و30 عامًا في بداية الدراسة.