تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من استخدام بياض البيض النيء في تخفيف آلام الحروق، مؤكدة أنها طريقة لم تثبت فاعليتها علميًا ولها أضرار.

نشر البكتيريا

وقالت مدينة الملك سعود في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” “يلجأ البعض إلى طرق تقليدية في معالجة الحروق لم تثبت فاعليتها علميًا فضلًا على أنها قد تؤثر سلبًا على الحرق ومدى إصابة الجلد”، والتي تعتبر من المفاهيم الخاطئة.

طرق صحيحة

وكانت الهيئة العامة للهلال الأحمر حذرت في وقت سابق استخدام معجون الأسنان، أو القطن الطبي على مواضع الحروق.

وبينت أن الخطوات الصحيحة لإسعاف حالات الحروق تتمثل في:

ـ استخدام الماء الفاتر، أو كمادات ترطب بالماء الفاتر بحسب موضع الحرق، وذلك في الحروق البسيطة.

ـ تغطية الجسم برداء جاف ونظيف للحفاظ على درجة حرارة الشخص المصاب.

ـ عدم محاولة فتح الفقاعات في حال تكونها.

ـ التوجه للمستشفى في حالة كانت الجروح عميقة.