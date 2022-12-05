تحذير مهم من المرور: تجاوز حافلات النقل المدرسي يُعرّضك لهذه الغرامة

وأضافت في إنفوجراف على حسابها بـ”تويتر”: أوقف مركبتك من أجل سلامتهم.

وأشارت إلى أن غرامة هذه المخالفة تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف ريال.

والأحد، أصدرت الإدارة العامة للمرور، توجيهًا مهمًا للطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها توجه الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات.

وأكدت أن الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات يسهم في زيادة وعيهم ويعزز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.

وانطلق، أمس الأحد، الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حتى يوم الخميس الموافق 2-3-2023م ويتخلله 3 إجازات.

وأعلنت وزارة التعليم عن عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية، أمس الأحد.