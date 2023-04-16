تحرك عاجل من ريال مدريد يُعطل خطط النصر للميركاتو الصيفي

“توني كروس”، لاعب خط وسط ريال مدريد ينتقل إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي، عنوان يتنماه جميع محبي العالمي، ولكن كان لريال مدريد رأيًا آخر.

سينتهي العقد بين كروس و ريال مدريد في صيف عام 2023، وبدون تجديد مع عقده، فإن نادي النصر على استعداد للفوز بخدماته لينضم إلى كريستيانو رونالدو، وذلك بناءً على طلب من النجم رونالدو.

فجرت صحيفة “ماركا” مفاجأة صادمة إلى النصر، بعد الكشف عن اتفاق بين ريال مدريد وتوني كروس يقضي باستمرار الأخير لمدة موسم جديد.

وتابعت، لاعب الوسط الألماني الملقب بـ “المهندس”، سيجدد عقده مع نادي ريال مدريد لمدة موسم إضافي، ليكمل عشر مواسم بألوان الملكي، من 2014 حتى 2024.

وأبلغ كروس إدارة نادي ريال مدريد، برغبته في الاستمرار ومواصلة اللعب مع الفريق لموسم إضافي، لينهي آمال نادي النصر في الظفر بخدماته في الميركاتو القادم.

يذكر أن نادي النصر، ارتبط اسمه بالعديد من اللاعبين أبرزهم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، والمدافع البرتغالي بيبي.

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