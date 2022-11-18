تحرك عاجل من نادي الشباب ردًا على قرار مركز التحكيم في قضية الاتحاد وشراحيلي

حدثت تطورات مثيرة في الساعات القليلة الماضية بعد أن قررت لجنة الاحتراف “رفض” شكوى نادي الشباب ضد الاتحاد في قضية النجم أحمد شراحيلي.

تطورات جديدة في القضية

على هذه الخلفية، كشف الصحفي الرياضي عبد الرحمن جماز عن “رد فعل” رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان بعد رفض استئنافه، بقرار رسمي من مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الجماز في تصريح متلفز إن البلطان “انهار” وكان في “صدمة” شديدة، لأنه واثق بنسبة 100٪ في فوزه بالدعوى المرفوعة ضد الاتحاد في ضم اللاعب أحمد شراحيلي خلال فترته المحمية في عقده مع الليوث.

وأضاف، أن نادي الشباب بعثوا برسالة صوتية للاعب أكد فيها تلقيه أموالا من الاتحاد خلال فترة الحماية بالعقد، لذا فهم واثقون من الفوز بالقضية، كما أنهم كانوا مستغربين من الحكم الصادر من قبل لجنة الاحتراف.

تحرك عاجل من إدارة الليوث

وأعلن الإعلامي الرياضي، أن مركز التحكيم الرياضي السعودي أعطى لـ “رئيس مجلس إدارة نادي الشباب” الحق في “الطعن” على قرار لجنة الاحتراف، من ثم بالليوث سيحاولون إعداد أدلة جديدة لتقديمها على أمل كسب التظلم.

جدير بالذكر، أن نادي الاتحاد حصل على توقيع شراحيلي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك دخوله في الفترة الحرة من العقد المبرم مع الشباب، قبل أن ينضم إلى العميد، في بداية الموسم الرياضي الحالي مجانًا.

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