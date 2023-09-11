تحسين قوة العظام 3% يخفض معدل كسورها

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نصح تقرير طبي حديث بالعمل على تحسين قوة العظام بنحو 3% كون ذلك قد يخفض معدل الكسور في الجسم خاصة الفخذ، مع تحسن يبلغ حوالي 10% في كثافة العظام.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع ” New Atlas”، أن التحسن بنسبة 3% يمكن أن يأتي من خلال تغييرات معتدلة في نمط الحياة مثل ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والإقلاع عن التدخين وزيادة تناول الفيتامينات والمعادن.

وأكد أن فقدان كثافة العظام أمر لا مفر منه خاصة مع التقدم في السن، لذا فإن مجرد تغييرات صغيرة لتحسين صحة الهيكل العظمي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على انتشار كسور الفخذ.

وأظهرت الدراسة أنه في الحالات التي شهدت متوسط زيادة في كثافة العظام بنسبة 3% تمتعت بانخفاض بنسبة 45% في عدد كسور الفخذ.