“تحطم طائرة” أثناء إخماد حرائق اليونان

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تحطمت طائرة تابعة لفرق الإطفاء في اليونان، أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد، على متنها شخصان على الأقل.

وأظهرت لقطات فيديو طائرة الإطفاء وهي تخمد النيران في منطقة جبلية، وبعدما أفرغت حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل مفاجئ.

وقال الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس: إن الطائرة كانت قاذفة مياه، وكان على متنها شخصان على الأقل، لم يعرف مصيرهما على الفور، مشيراً إلى أن الطائرة تحطمت أثناء مكافحتها حريق غابة جنوبي جزيرة إيفيا.

وتشهد اليونان موجة حر شديدة وحرائق هائلة منذ أكثر من 10 أيام، تسببت في تدمير مساحات شاسعة من الغابات، وعمليات إجلاء واسعة.