تحطم طائرة بعد مطاردتها لانتهاكها المجال الجوي لواشنطن

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طاردت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي، طائرة خفيفة عقب انتهاكها المجال الجوي في واشنطن العاصمة لتتحطم جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وتسببت المقاتلات النفاثة بحدوث دوي انفجارات صوتية فوق العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة الخفيفة من طراز سيسنا تحطمت في تضاريس جبلية في جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وقال مسؤول أمريكي إن الطائرات المقاتلة لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة، وإن طائرة سيسنا كانت تسير بالقيادة الذاتية ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بكابتن الطائرة.

وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عالية هزت الأرض والجدران.

وقالوا إنهم سمعوا الضجيج في أماكن بعيدة مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.