تحطم طائرة هليكوبتر روسية في القرم.. ومقتل طيارين

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحطم مروحية من طراز “مي-28″، في شبه جزيرة القرم، خلال رحلة تدريبية.

تحطم مروحية

وجاء في بيان الوزارة: “في الساعة 15:42 من يوم 12 مايو، تحطمت مروحية “مي-28” بالقرب من حي دجانكويسكي في شبه جزيرة القرم، خلال تنفيذ رحلة تدريبية، الطائرة كانت تحلق بدون سلاح، لقي الطياران مصرعهما، ولا توجد أضرار على الأرض “.وأشارت الوزارة إلى أن سبب الحادث قد يكون عطلا تقنيا.

إسقاط مسيرة

من جهة أخرى، أعلن زعيم القرم الموالي لروسيا، سيرغي أكسيونوف، إسقاط مسيرة في الجزء الغربي من شبه جزيرة القرم.

وكتب أكسيونوف منشورا عبر قناته على تليغرام، جاء فيه “قوات الدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم تسقط مسيرة معادية، ولا توجد إصابات أو أضرار، الوضع تحت السيطرة، التزموا الهدوء، وثقوا بالمصادر التي تم التحقق منها فقط”.

استهداف جسر القرم

يشار إلى أنه منذ الهجوم الذي استهدف جسر القرم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2022)، تعرضت شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى سلطتها، دون اعتراف دولي بتلك الخطوة، لعدة هجمات، معظمها بطائرات مسيرة، لاسيما في سيفاستوبول.

وفيما وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى كييف، التزمت الأخيرة في معظم الأحيان الصمت.