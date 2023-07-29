تحطم مروحية عسكرية أسترالية دون معرفة مصير طاقمها

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أعلنت السلطات الأسترالية اليوم عن تحطم طائرة مروحية تابعة لقوات الدفاع في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند، دون معرفة مصير طاقمها المكون من أربعة أشخاص.

وأفاد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في تصريح صحفي بأن أربعة أشخاص على الأقل يخشى أن يكونوا قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة، لافتا النظر إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تشارك في المناورات العسكرية التي تجري كل عامين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا تحت اسم “تاليسمان سابر”.

وذكر أن الطائرة سقطت في المياه بالقرب من جزيرة هاميلتون في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مشيرا إلى أن جهود البحث والإنقاذ جارية للعثور على أفراد الطاقم.