تحقيق بريطاني يؤكد وجود دليل على انتهاكات جونسون خلال جائحة كورونا

المناطق_د ب أ

جاء في تحقيق يتعلق بما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون قد كذب على النواب البريطانيين بشأن انتهاكه قواعد مكافحة فيروس كورونا خلال حفل، أن دليلا يشير بقوة إلى أن هذه الانتهاكات كانت واضحة له.

وأدت الفضيحة التي عرفت باسم “بارتي جيت” إلى الإطاحة بجونسون في نهاية المطاف بعد تجمع مسؤولين على الرغم من قواعد مكافحة الجائحة التي تمنع حدوث مثل هذه الاجتماعات في عامي 2020 و2021.

ووفقا لوكالة “بي أيه ميديا” البريطانية للأنباء اليوم الجمعة، قالت لجنة الامتيازات متعددة الأحزاب، إن مجلس العموم ربما يكون قد تم تضليله مرات عدة، حيث يعتزم تنظيم مواجهة مباشرة مع رئيس الوزراء الأسبق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووفقا لأدلة مكتوبة، أشار جونسون إلى أن حفل مغادرة في خضم الجائحة بمكتب 10 داونينج ستريت “ربما كان التجمع الأكثر تباعدا اجتماعيا في بريطانيا في الوقت الراهن”.

وتظهر رسائل تطبيق واتساب التي تم تقديمها إلى التحقيق أن مستشارين “يكافحون” من أجل تكييف الحفلات بأنها كانت في إطار القواعد، حيث تسبب اعتراف أحدهما “في إحداث ثغرة كبيرة أخرى في رواية رئيس الوزراء”.

وقالت اللجنة إن “الدليل يشر بقوة إلى أن الانتهاكات للإرشادات كان يمكن أن تكون واضحة لجونسون وقت وجوده في التجمعات”.

ومن المقرر أن يقدم جونسون أدلة شفهية للجنة، حيث سيتم بثها على الهواء مباشرة في الأسبوع الذي يبدأ في 20 مارس الجاري.