“تحكم” تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

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أعلنت شركة التحكم التقني والأمني (تحكم)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في عدة مدن، واشترطت قصر التقديم على المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول في المفاهيم. أخصائي الشراكات الاستراتيجية. محلل مالي. كبير أخصائي الشراكات الاستراتيجية. مهندس حلول أول. محلل تطوير أعمال أول. محلل مالي أول. محلل أول لإدارة الأداء المؤسسي. المسؤول الرئيسي للحساب. مدير حساب رئيسي أول. مدير المشروع. والمزيد …

عن الشركة: الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم)، هي شركة رائدة في مجالات السلامة والأمن والتكنولوجيا، وتهدف إلى تقديم حلول متطورة وبناء أنظمة متكاملة في مجالات رئيسية مثل إدارة الحركة المرورية وحلول النقل الذكية بالإضافة إلى حلول الهوية والمعلومات والخدمات الإلكترونية.