“تحلية المياه” : بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مسار الخط الهوائي

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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع مسار الخط الهوائي (380 ك ف) لمحطة التحويل الكهربائية بمحطة المليون بالجبيل في المنطقة الشرقية.

وأكدت على ملاك العقارات مراجعتها في الرياض وإحضار خطاب طلب النزع والتعويض مدون عليه وسائل الاتصال، ونسخة من الهوية الوطنية لمالك العقار، ونسخة من الصك الإلكتروني للعقار، ومخطط العقار معد من قبل مكتب هندسي معتمد من الأمانة ويكون مخطط العقار معتمدا منها، ونسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول، ونسخة من الهوية الوطنية للوكيل (إن وجد)، ونسخة من صك حصر الورثة، ونسخة من الهوية الوطنية لوكيل الورثة (إن وجد).