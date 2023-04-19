تحول إلى مصارع.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو في ديربي الرياض؟

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لفت كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريقي الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين الأنظار إليه بتصرف غريب أثناء الشوط الثاني، بعدما أمسك بالمحترف الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب وسط الهلال بشكل غريب وسقط به أرضا.

رونالدو أثار سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه قرر الإمساك برقبة اللاعب الكولومبي ثم نزل به على الأرض على طريقة لعبة المصارعة الحرة.

وقرر حكم المباراة منح كريستيانو رونالدو بطاقة صفراء، نتيجة هذا التصرف الغريب من النجم البرتغالي.

وكان النصر قد خسر بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.