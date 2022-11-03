تخالف التوقعات.. 288 مليار ريال خسائر أسهم شركات البتروكيماويات

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تراجعت القيمة السوقية لـ12 شركة بتروكيماويات مدرجة في سوق الأسهم، بواقع 287.7 مليار ريال لتبلغ 469.5 مليار ريال، مقارنة بقيمة سوقية عند 757.1 مليار ريال بذروة الأسعار في مطلع العام الجاري.

تراجع بنسبة 38%

وانخفضت القيمة السوقية لشركات البتروكيماويات المدرجة في السوق بنحو 38%، مقارنة بذروة الأسعار خلال العام الجاري، مقابل هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم “تاسي” بـ 17%، حسب “الاقتصادية”.

وتسببت موجة التراجع التي طالت السوق، إضافة إلى تأثير الطلب العالمي على منتجات الشركات، إلى تراجع معظم أسهم تلك الشركات إلى مستويات 2020.

توقعات بنمو نسبته 7%

وكانت شركات الأبحاث توقعت أن يحقق قطاع البتروكيماويات، نموا بنسبة 7%، وبأرباح تقدر بما يزيد عن 10مليارات و469 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالرغم من العوامل الإيجابية أو السلبية.

فيما تواجه قطاع البتروكيماويات حول العام تحديات صعبة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع أسعار اللقيم، وتكلفة الشحن للمنتجات، مما يؤثر على الطلب بشكل كبير.