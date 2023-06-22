تخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية أملج الجامعية

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أقامت الكلية الجامعية بمحافظة أملج مساء أمس حفل تخريج الدفعة السابعة من طلبتها، بحضور معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي ومحافظ أملج نايف المريخي وعميد الكلية الجامعية بأملج الدكتور أحمد عطاالله الجهني وأولياء الأمور ، وذلك على مسرح الكلية الجامعية شطر الطالبات .

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة، بآيات من القرآن الكريم تلاها كلمة الخريجين ألقاها الطالب يوسف جميل الرفاعي ، تلتها مسيرة الخريجين .

وأوضح عميد الكلية الجامعية بأملج الدكتور أحمد عطاالله الجهني في كلمة له خلال الحفل أن عدد الخريجين هذا العام بلغ ٢٤١ طالباً في ست تخصصات، هي الدراسات الإسلامية واللغة العربية واللغات والترجمة والرياضات والحاسب الآلي والتمريض .

وأكد الدكتور الجهني أن حفل التخرج الذي تقيمه الكلية الجامعية بأملج اليوم يأتي امتدادا لحفل خريجي وخريجات الجامعة الـ ١٧ الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك قبل أيام, معرباً عن شكره لمعالي رئيس جامعة تبوك على دعمه للجامعة وفروعها ، ولمحافظ أملج ، مقدما التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم .

وفي ختام الحفل كرم معالي رئيس جامعة تبوك ومحافظ أملج وعميد الكلية الجامعية الطلاب المتفوقين والمشاركين في الحفل .