تخصصات معهد الصناعات الغذائية تجذب رواد مهرجان الألبان والأغذية في الخرج

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تفاعل رواد مهرجان الألبان والأغذية والذي يقام حاليا في محافظة الخرج ، مع متدربي معهد الصناعات الغذائية في الركن المخصّص لهم، خلال فعاليات المهرجان الذي شهد حضورا كثيفا، قدم المتدربين للزوار شرح مبسط عن دور المعهد وتخصصاته المختلفة.

وأكثر ما لفت انتباه الزوار خلال جولتهم في منطقة العرض، التخصصات النادرة التي توفّرها برامج معهد الصناعات الغذائية بالخرج؛ ومنها: تقنية الإنتاج الغذائي،⁠ تقنيات المزارع، ⁠صيانة المعدات، ⁠المحاسب، ⁠سلاسل الإمداد، وهذا ما أبرزه المتدرّبون للزوار خلال تفاعلهم مع الحضور.

ويعدّ معهد الصناعات الغذائية في محافظة الخرج الأول مِن نوعه في الشرق الأوسط،والذي يواكب إحتياج سوق العمل في صناعة الغذاء ببرامج أكاديمية مبتدئة بالتوظيف، ويدرِّب بما يتناسب مع احتياج شركات الصناعات العذائية، ويمنحهم الشهادات الأكاديمية والوظائف في كبرى الشركات، فعلى مدار سنوات، استطاع المعهد توفير العديد من تلك الكوادر داخل قطاع صناعة الغذاء، والتي أثبتت كفاءة واحترافية عالية لدى المتدربين، نتيجة التدريب والتمكين للوصول إلى أعلى كفاءة مهنية.