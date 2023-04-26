“تخصصي تبوك” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها 

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أقامت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك حفل معايدة صباح اليوم الاربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك لكافة منسوبي المستشفى ، بحضور مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي والمساعدين ورؤساء الأقسام الفنية والطبية وعدد كبير من منسوبي المستشفى.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور، ونقل الدكتور المالكي لمنسوبي المستشفى تهاني وتبريكات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي بمناسبة العيد ومشيداً بجهود العاملين المكلفين من منسوبي المستشفى خلال شهر رمضان وإجازة العيد متمنياً لهم التوفيق والنجاح.