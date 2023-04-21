“تخصصي تبوك” يبادل المرضى المنومين والموظفين التهاني بعيد الفطر

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قام مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد بن صالح المالكي صباح اليوم يرافقه مساعد مدير المستشفى للشؤون الفنيه الدكتور ثامر العنزي , بزيارة للمرضى المنومين في المستشفى , حيث قدم لهم التهنئة والهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وقد عبر المرضى وذويهم عن سعادتهم وتقديرهم لهذه الزيارة ، سائلين المولى القدير أن يديم على هذه الوطن العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.

كما قام الدكتور المالكي بجولة شملت كافة أقسام المستشفى لمعايدة العاملين من أطباء وفنيين وإداريين مقدم التهنئة لجميع الموظفين بالعيد مثمناً لهم جهودهم خلال فترة العيد في تقديم الخدمة الطبية للمرضى ، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات.