“تخصصي تبوك” يحصل على شهادة الممارسة الجيدة لبنك الدم ويعلن تدشين خدمة فصل مكونات الدم

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هنأ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ادارة ومنسوبي مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بمناسبة حصول المستشفى على شهادة الممارسة الجيدة لمنشآت الدم المعتمدة من قِبَل الهيئة العامة للغذاء والدواء ، بعد التزام بنك الدم بالمستشفى، بالمعايير والشروط الموصى بها لمنشآت بنوك الدم.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على ضمان موثوقية وجودة الخدمات التي يقدمها مختبر وبنك الدم بالمستشفى ، وهو إنجاز ضمن سلسلة الانجازات التي يحققها مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك تباعاً في جميع التخصصات الطبية والفنية.

جدير بالذكر أن مختبر تخصصي تبوك قام مؤخراً بتدشين تقنية العلاج Apheresis وهو مايعرف بفصل مكونات الدم ، كأول مستشفى في منطقة تبوك يدشن هذه الخدمة والتي تهدف لتغيير الدم في حالات أنيميا الخلايا المنجلية ، وتغيير البلازما في حالات أمراض المناعة الذاتية و تجميع الصفائح الدموية لعلاج حالات نقص الصفائح كذلك أمراض الدم الأخرى وقد استفاد من هذه الخدمة 113 مريض.

ويواصل المستشفى جهوده في تقديم خدماته المخبرية حيث قدمت الخدمة لـ 3064 متبرع ومتبرعة خلال العام الحالي 2032م ، في حين استفاد من مكونات الدم 5082 من متلقي الخدمة داخل المستشفى.