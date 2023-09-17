“تخصصي تبوك” يشارك في فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى

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شارك مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك صباح اليوم في أعمال مؤتمر ومعرض “اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار “إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم” الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى بوزارة الصحة, بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى بوزارة الصحة الدكتور علي العسيري وعدد كبير من مدراء الإدارات الحكومية والمهتمين, وذلك بفندق جراند ملينيوم بتبوك.

وقد زار وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني الركن الخاص بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك عقب تدشينه المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد المالكي, حيث استمع وكيل الامارة الى شرح من مدير إدارة الجودة بالمستشفى الأستاذ عماد عقباوي حول الجهود المبذولة التي يقدمها المستشفى في مجالات سلامة المرضى وتمكين دورهم الفعال بالخدمة الصحية.