“تخصصي تبوك” يشارك في ملتقى القلب الوطني الثاني‬⁩ ببث مباشر لعملية قسطرة قلبية

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نجح فريق طبي سعودي من مركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء عملية قسطرة قلبية ونقلها على الهواء مباشرة، لمؤتمر ” ملتقى القلب الوطني الثاني‬⁩ ” بالمملكة.

وأوضح استشاري قسطرة أمراض القلب التداخلية الدكتور وائل قشقري ‬الذي أجرى العملية على الهواء مباشرة ، انه تم إجراء عملية زراعة صمام اورطي عن طريق القسطرة لسبعيني ، حيث تخلل النقل مناقشة الحالة على الهواء مباشرة مع الخبراء داخل قاعةالموتمر.

يُذكر أن مركز طب وجراحة القلب بتخصصي تبوك منذ بدء العمل فيه أجرى أكثر من 15 عملية زراعة صمام أورطي للقلب بواسطة القسطرة القلبية، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح بنسبة نجاح 100% وبدون أي مضاعفات. حيث يضم المركز نخبه من الكوادر الطبية والفنية المتخصصة ومجهز بأحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته 52 سرير تنويم, بالإضافة إلى 14 أسرة وحدة عناية قلبية مركزة.