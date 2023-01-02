” تخصصي تبوك ” يكرم 99 فائزًا بجائزة التميز لعام 2022م

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استعرض مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، أهم الإنجازات التي حققها في عام 2022م , خلال حفل جائزة التخصصي للتميز في دورته الثانية التي أقيمت صباح أمس , بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالاله بن محمد الحديثي ومدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي ومساعدي المدير العام ومساعدي مدير المستشفى ورؤساء الأقسام.

وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً للإنجازات في عام 2022م , حيث شهد مستشفى الملك فهد التخصصي تطورًا ملحوظًا وملموسًا بجهود جميع الكوادر الصحية والتمريضية والإدارية، إذ عمل المستشفى على مواكبة التطور الصحي والتكنولوجي، مما جعله من أهم مستشفيات المنطقة في تحقيق الإنجازات الصحية، ويأتي ذلك مواكبة للجهود المبذولة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وقد حقق مستشفى الملك فهد التخصصي العديد من الإنجازات الكبرى للمرضى، ذلك لأن المستشفى سعى لتطبيق أفضل المعايير لضمان جودة الخدمات المقدمة، والتي من شأنها المساهمة بشكل فعّال في تطوير تلك الخدمات.

وأكد مدير المستشفى الدكتور فؤاد المالكي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن جائزة الموظف والقسم المتميز هذا العام والتي تنظم للعام الثاني على التوالي ، جاءت تقديراً لما يقوم به الكادر الطبي والإداري في المستشفى وما يقومون به من جهود متميزة لتقديم خدمة صحية ‏حديثة تعزز من صحة المواطن ، حيث منحت وفق معايير وضوابط محدده .

بعد ذلك قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي بتقديم دروع التميز والشهادات لـ 99 من المكرمين لفئات الموظف المثالي والموظف المتميز والأقسام والإدارات المتميزة .

وأعرب المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم ، مؤكدين في الوقت نفسه أن ذلك يعد حافزاً لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.