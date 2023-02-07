“تخصصي تبوك ” ينجح في تخدير مريض يعاني هبوطًا في القلب

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قالت “الصحة” أن فريق التخدير في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك نجح في تخدير مريض يبلغ من العمر 66 عاماً كان يعاني من رجفان أذيني، واعتلال عضلة القلب التوسعي، مع نقص في كفاءة عضلة القلب إلى 20% ، واستسقاء في منطقه البطن ، وخلل في تخثر الدم، وحالة الرئة للمريض سيئة، حيث كان المريض متصلا بالأكسجين لوجود صعوبة بالتنفس ، مما كان يشكل خطورة شديده لإخضاعه للتخدير الكامل.

وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي نجح في تخدير المريض بواسطة الموجات فوق الصوتية، وأجريت له عملية جراحية ناجحة – ولله الحمد – حيث غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أجرى 3958 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية في عام 2022م.