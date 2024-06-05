“تخصصي تبوك” ينجح في زراعة منظم نبض لقلب مريض ستيني بطريقة حديثة ومتطورة

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نجح فريق القسطرة القلبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أحد مكونات تجمع تبوك الصحي من زراعة بطارية عاجلة منظمة لنبض القلب ، لمريض في العقد السادس من العمر ، عن طريق القسطرة دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي بطريقة حديثة تختلف عن الطريقة التقليدية المتبعه في مثل هذه الحالات ، حيث تم زراعه السلك المنظم بدقه عالية داخل الضفائر الطبيعية الموصلة لنبض القلب كأول حالة يتم تطبيق هذة الطريقة عليها ، وتكللت ولله الحمد بالنجاح وحالة المريض الصحية جيدة ، وقد اثبتت الدراسات الحديثه بأن استخدام هذه الطريقه افضل لعضله القلب على المدى الطويل بدلا من الطريقه التقليدية.

ويعد نجاح هذه العملية إمتداداً لسلسلة الانجازات الطبية التي يحقهها مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك .

جدير بالذكر ان مركز القسطرة القلبية بتخصصي تبوك أجرى منذ بداية هذا العام عدد ٢٠٥٦ عملية قسطرة تم خلالها تركيب عدد ٥٦ جهاز منظم نبضات قلب وصاعق وزراعة عدد ٦ صمامات بالقسطرة دون تدخل جراحي .