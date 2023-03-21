تخصيص دخل وديتي الأخضر لعائلتي السالم ومروان

المناطق_الرياض

بتوجيه من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخصيص دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني أمام منتخبي فنزويلا وبوليفيا لعائلتي لاعبي المنتخب الوطني السابقين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله.

من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل جزيل الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز الفيصل، على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بالرياضيين وبما يخدم كرة القدم السعودية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وتأتي هذه البادرة تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه اللاعبان الراحلان في مسيرتهما مع المنتخب الوطني وكرة القدم السعودية.

ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة المباراتين الوديتين عند العاشرة مساءً، حيث يلتقي الأخضر نظيره الفنزويلي يوم 24 مارس الجاري، فيما يواجه بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته، وذلك ضمن المعسكر الذي يقام خلال أيام الفيفا في فترة التوقف الدولية.