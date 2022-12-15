تخصيص 82 مليون ريال لتدريب وتأهيل 7500 مواطن ومواطنة خلال عام 2023م في هذه المهنة

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أعلن معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر توقيع الوزارة اتفاقية شراكة مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بميزانية بلغت 82 مليون ريال لتدريب وتأهيل 7500 مواطن ومواطنة خلال عام 2023م في مهنة المراجعة الداخلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الأولى الخاصة بالمؤتمر السعودي التاسع للمراجعة الداخلية، تحت عنوان: “دور الجهات التنظيمية في دعم إدارة المراجعة الداخلية” التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر في العاصمة الرياض.

وأشار المهندس الجاسر إلى أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع عدد من الجهات لتحويل دور المراجعة الداخلية إلى مهنة وليست ممارسة، متوقعًا ارتفاع نضج الممارسات في الموارد البشرية وتحولها خلال سنوات قليلة إلى مستويات عالية لدى الجهات الحكومية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لتخطيط القوى العاملة، والتأكد من أن هناك أوصافاً وظيفية لدى الجهات كافة.

وأضاف أن الفرق العاملة داخل الوزارة حددت المخاطر في البيئة الداخلية والخارجية لدى الوزارة، وخرجت بسجل يحتوي على ما يزيد على مجموعة من المخاطر مرصودة، وجرى تنسيقها بحسب الأولويات، وأصبح هذا السجل معتمداً داخلياً، كما أصبح هو المرتكز الرئيسي؛ كونه دافعاً لأعمال المراجعة الداخلية داخل الوزارة.

وأكد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية دور القطاع الحكومي في دعم مهنة المراجعة وبناء القدرات وتدريب المواهب، مشيرًا إلى أن القرار السامي أرسى قواعد عملية المراجعة ودعم عملية الحوكمة للقطاع المالي.

وناقش المهندس الجاسر خلال الجلسة دور الجهات الحكومية والخاصة في عملية الحوكمة وإنشاء لجان المراجعة الداخلية الخاصة بكل جهة داخل المملكة، وعلاقة ذلك بالأمن السيبراني والمخاطر التي تواجههم وآلية السيطرة عليها، فضلا عن الالتزام بالتشريعات الصادرة في هذا المجال.

كما تطرق إلى سوق العمل ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم المبادرات والبرامج في مجالات التنمية البشرية ووضع العناصر الأساسية والسياسات الصحيحة من خلال الخبراء، والعمل على استخراج التراخيص وتنظيم المهام الخاصة في هذا المجال.