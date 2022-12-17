تخفيض تكاليف إيصال الكهرباء.. و20 يوماً لتفعيل الخدمة

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اعتمدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء تخفيض إيصال الخدمة الكهربائية عبر تعديل آلية حساب الأحمال الكهربائية. وألزمت الهيئة في عدة قرارات حديثة اعتمدها مجلس الإدارة مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية خلال 20 يوم عمل من تاريخ السداد.

وأوضحت الهيئة أن القرارات شملت وضع آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلًا عن مقابل الإيصال، ما سيسهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك، كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض تكاليف الإيصال على جهد التوزيع المنخفض.

وسمحت بزيادة مسطحات المباني التي يمكن التوصيل لها دون المطالبة بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية – غرفة كهرباء- ضمن مساحة المبنى.

وشملت التعديلات الجديدة تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل، إضافة إلى إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من السعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضاً عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم.

وأشارت الهيئة كذلك إلى أن التعديلات الجديدة منحت صاحب المخطط الجديد إمكانية تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد، مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال 20 يوم عمل.