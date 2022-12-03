تخلص منها وانطلق.. 7 أوهام تعرقل نجاحك في حياتك العملية

وهناك أفكار قد تسيطر على الإنسان، يعاني بسببها من عجزه عن الإنجاز أو تحقيق أهدافه بشكل كامل، ومن أبرزها:

1- أنا جيد جدا للقيام بهذا العمل

تعتبر أحد أخطر الأفكار السلبية، التي تعرقل نجاح المرء، اعتقاده بأنه قادر على فعل جميع الأشياء بشكل جيد، في حين أنه يجب الاعتراف ضمنيا أننا لسنا قادرين على أداء كافة المهام بنفس المستوى من الجودة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

2- لا أستطيع التحمل

يعتقد البعض أنهم لا يستطيعون تحقيق أحلامهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف ذلك، هذا صحيح في بعض الحالات، لكن كثيرون يتمسكو بأمور ثانوية ظنا منهم أنهم لا يستطيعون التخلي عنها، فتعرقل نجاحهم.

3- شخص آخر فكر في القيام بهذا من قبل

نعم بالفعل، ربما فكر شخص آخر بالفعل في كل ما تخيلته، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك لأنهم سمحوا لكل تلك الأكاذيب السابقة بالسيطرة عليهم.

4- لقد حاولت بالفعل

هي أحد الجمل التي تدل على أن الشخص لا يبحث عن حل لتخطي مشكلاته، بل يبحث عن عذر يريح به ضميره، وهي بالتأكيد أحد أسباب الفشل.

5- لقد فات الأوان

يعتقد البعض أن تقدمهم في العمر يعيقهم من تعلم واكتساب مهارات أو خبرات جديدة، في حين أن النجاح لا يرتبط بالعمر، بل بالإرادة.

6- النتيجة لن تكون جيدة

أي شيء تبدؤه في الحياة، ستكون معه أمام خيارين، إما ستنجح، أو سيكون لديك فرصة لتعلم شيء يساعدك على النجاح في شيء ما لاحقا.

7- سيسخرون مني إن فشلت

كل فشل يعني خطوة جديدة باتجاه النجاح، والتخلي عن الاعتقاد بأن هناك من يهتم وينتظر فشلك، هو أمر ضروري كذلك للنجاح.