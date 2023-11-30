تداول السعودية تدرج  “أرماح الرياضية” في نمو – السوق الموازية

المناطق_الرياض

أدرجت تداول السعودية، اليوم، شركة “أرماح الرياضية”، التي تملك عدّة علامات تجارية رائدة في مجال اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، في نمو – السوق الموازية وشهد حفل الإدراج، الذي أقيم بهذه المناسبة، الأستاذ نايف العذل، المدير العام للإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية؛ والأستاذ فهد الحقباني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية. يتركز نشاط شركة “أرماح الرياضية” في مجال اللياقة وتشغيل المراكز الرياضية، إذ تقوم ببناء وإدارة وتشغيل العديد من المرافق الرياضية وصالات اللياقة البدنية في مختلف أنحاء المملكة، وتدير عملياتها من مقرّها الرئيسي في مدينة الرياض.وبهذه المناسبة، قال نايف العذل، المدير العام للإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية: “يسلّط الإدراج الناجح لشركة ‘أرماح الرياضية‘ الضوء على الفرص الواعدة لقطاع اللياقة البدنية، وذلك في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز أنماط الحياة الصحية والرفاهية. كما تساهم هذه الخطوة في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية، بما يدعم النموّ المتواصل لاقتصاد المملكة. نتطلّع لإدراج المزيد من المُصدرين من مختلف القطاعات في تداول السعودية.”

من جانبه، قال فهد الحقباني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية: “تسعى شركة ‘أرماح الرياضية‘ إلى تعزيز مكانتها في مجال اللياقة البدنية. ويعتبر الإدراج الناجح للشركة في تداول السعودية علامة فارقة في مسيرتنا، إذ تتيح لنا فرصة الحصول على التمويل اللازم لتعزيز إمكانيات الشركة في التوسع في المدن الرئيسية في السعودية وتحسين البنية التحتية، والجوانب الإدارية، مما يسهّل تحقيق طموحاتنا بالتوسع في المملكة. كما يدعم هذا الإدراج التزامنا بتطوير تكنولوجيا اللياقة البدنية الرائدة التي نتّخذها أساساً لأعمالنا منذ تأسيس الشركة تعدّ “نمو” سوق الأسهم الموازية لتداول السعودية، وهي منصة بديلة للشركات التي تسعى إلى التوسع وطرح أسهمها في السوق المالية.

وتهدف نمو – السوق الموازية إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع وتطوير أعمالها وأنشطتها عبر تمكينها من الإدراج بشروط أكثر مرونة من ناحية متطلبات القيمة السوقية ونسبة الأسهم المطروحة والحد الأدنى من عدد المساهمين؛ وهي متاحة للمستثمرين المؤهلين فقط وكانت شركة “أرماح الرياضية” قد طرحت 4,927,958 سهماً بسعر طرح قدره 28 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

رابط الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=6VhzFaO-5e0