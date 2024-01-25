تدخل جراحي ينقذ يد مقيم من البتر بمستشفى الملك خالد بتبوك

المناطق- تبوك

تمكن بفضل من الله فريق طبي في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد التابع للتجمع الصحي بتبوك من إنقاذ يد من البتر لمقيم في العقد الثالث من العمر وذلك بعد وصولة إلى قسم الطوارئ حيث تعرض إلى إصابة بكف اليد اليسرى بواسطة جسم حديدي أدت الى تهتك كامل بالأوعية الدموية والأعصاب والأوتار والعضلات وكسور بالعظام.

وقال الفريق الطبي المعالج بأنه أجريت للمصاب كافة الإسعافات الأولية المتقدمة وتجهيز الدم وتم إدخاله فورا إلى غرفة العمليات وتم تشكيل فرق طبية من قسم الأوعية الدموية وجراحة العظام وقسم المخ والأعصاب وقسم التجميل.

وبين الفريق الطبي المعالج بأنه تم إنقاذ اليد من البتر وإعادة التروية الدموية مع إصلاح الأعصاب والأوتار والعضلات وتثبيت الكسور بالكامل حيث قام فيها جراحي الأوعية الدموية بتوصيل شرايين اليد باستعمال رقعة وريدية من ساقه كذلك أطباء جراحة المخ والأعصاب بتوصيل الأعصاب المقطوعة للمريض .

وأشار الفريق الطبي بأنه تم تثبيت الكسور وإصلاح العضلات والأوتار من قبل أطباء قسم العظام وفي نهاية العملية تم عمل جراحة تجميلية لليد اليسرى قام جراح التجميل بتغطية الجروح بإستعمال رقعة من جلد المريض وتكللت العملية التي استغرقت أكثر من خمس ساعات بالنجاح ولله الحمد ووضعة مستقر حاليا.

من جهة أخرى يقوم قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد بتغطية حالات الأوعية الدموية بمستشفيات مدينة تبوك وكذلك المستشفيات الطرفية ومعدل ما يجريه من العمليات يصل إلى حوالي ٢٥ عملية تقريبا بالشهر.